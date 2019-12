Ministro do Ambiente diz que está ultrapassado estado de emergência do caudal do Tejo

Está ultrapassada a emergência no caudal do Tejo. A garantia foi deixada, esta manhã, pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática. Em entrevista à rádio TSF, João Pedro Matos Fernandes afirmou que o Governo de Espanha prometeu resolver a situação da barragem de Cedillo até ao próximo dia 15.