Ministro do Ambiente reitera segurança dos túneis do metro

Foto: Mário Cruz - Lusa

A linha azul do metro de Lisboa já está a funcionar em pleno. A ligação foi reestabelecida às 23h00. A derrocada na terça-feira na Praça de Espanha levou ao corte entre as estações das Laranjeiras e do Marquês de Pombal. Uma parte do túnel abateu depois de ser atingida por uma pancada muito forte de uma máquina numa obra à superfície, na Praça de Espanha.