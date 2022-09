Ministro do Ambiente visita zona de Manteigas afetada pelos fogos

Em 17 de setembro, o presidente da Câmara de Manteigas, Flávio Massano, estimou que os prejuízos causados pela chuva intensa que afetou a freguesia de Sameiro dias antes, arrastando terras e detritos das áreas ardidas da Serra da Estrela para o centro da aldeia, serão “de mais de um milhão de euros de prejuízos”.



A força da corrente também arrastou lama, cinza e árvores de grande porte, tendo ficado danificados vários equipamentos públicos, a rede de água e saneamento, muros, infraestruturas e piscinas e também propriedades privadas.



Depois da visita, Duarte Cordeiro irá reunir-se com autarcas da região para planear as medidas de estabilização da área afetada pelo incêndio da Serra da Estrela.



O grande incêndio na serra da Estrela deflagrou no dia 6 de agosto em Garrocho, no concelho da Covilhã (distrito de Castelo Branco) e rapidamente alastrou a outros concelhos.



De acordo com os dados governamentais, o fogo consumiu 28 mil hectares do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), sendo que o Governo aprovou a declaração de situação de calamidade para este território, a qual vigora durante um ano.



No dia 15, o Governo também aprovou medidas no valor de 200 milhões de euros para aplicar nos concelhos com maior área ardida este ano em Portugal.



Além dos concelhos da serra da Estrela (Celorico da Beira, Covilhã, Gouveia, Guarda, Manteigas e Seia), também são elegíveis para estes apoios os municípios de Carrazeda de Ansiães (Bragança), Mesão Frio (Vila Real), Murça (Vila Real), Vila Real, Albergaria-a-Velha (Aveiro), Alvaiázere (Leiria), Ansião (Leiria) e Ourém (Santarém).