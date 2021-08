Ministro do Ensino Superior quer que os alunos regressem presencialmente às universidades

De acordo com o Diário de Notícias, só na próxima semana é que o ministério vai conhecer as recomendações da Direção Geral de Saúde.



Para Manuel Heitor é essencial combater o isolamento dos estudantes.



O ministro admite, no entanto, que alguns meios digitais, usados nos últimos tempos, continuem a ser ferramenta utilizada pelas universidades.