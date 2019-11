Ministro do Mar debate com pescadores os problemas do setor

Em cima da mesa esteve a necessidade de reestruturação da frota de pesca nacional, com as organizações a defenderem que existem embarcações obsoletas que necessitam de ser abatidas, medida que, segundo as mesmas, poderá valorizar o pescado e, consequentemente, o rendimento dos pescadores.







Paralelamente, foi debatida a dignificação da profissão e a necessidade de publicar as portarias de regulamentação do novo regime jurídico da atividade profissional dos marítimos.Declarações do ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, à jornalista Margarida Vaz.