Ministro do Planeamento admite injeção na TAP de 270 milhões

Foto: Nuno Patrício - RTP

O acordo estabelecido com os bancos financiadores da companhia aérea prevê prestações acessórias dos acionistas para eventuais incumprimentos por parte da empresa.



Pedro Marques, questionado sobre esta possibilidade em Pedrogão Grande, explica que esta responsabilidade é resultado do facto do Estado ser o maior acionista da TAP com 50 por cento do capital, referindo que os demais acionistas farão igual investimento.



Segundo o Jornal de Negócios, para além dos 270 milhões de euros que o Estado pode ter que colocar na TAP é preciso somar os 243 milhões referentes aos 45 por cento de capital do consórcio privado e aos cinco por cento que ficou na posse dos trabalhadores.



Pedro Marques sublinha que, apesar deste encargo adicional, a solução acionista da TAP é melhor agora do que aquela que foi negociada pelo anterior governo, com vista à privatização da empresa.