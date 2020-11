Ministro do Planeamento infetado

"Na sequência do teste positivo à covid-19 do secretário de Estado do Planeamento, [Ricardo Pinheiro], conhecido no passado sábado, pelas 17:00, o ministro do Planeamento foi submetido a teste, nesse mesmo dia à noite, tendo obtido resultado negativo", indicou, em comunicado, o Ministério do Planeamento.

Apesar do resultado, Nelson de Souza ficou em isolamento profilático, adotando o regime de teletrabalho.

No entanto, na quarta-feira, após apresentar "sintomas ligeiros", submeteu-se a um novo teste, que "deu resultado positivo".

Nelson de Souza vai assim continuar em isolamento, de acordo com "a prescrição e os procedimentos determinados pela Direção Geral da Saúde".