Ministro do Planeamento rejeita falhas na assistência em Pedrógão

"Este é um incêndio dramático com um alcance impressionante nestes territórios", reconheceu Pedro Marques.



"Mas estes são dinheiros públicos" sublinhou o ministro, lembrando as dificuldades já ultrapassadas: "10 dias para fazer um levantamento integral dos prejuízos e depois mais praticamente outro tanto para fazer toda a estruturação dos meios de apoio".



O ministro anunciou ainda a celebração de protocolos de colaboração entre o fundo REVITA - "o fundo público criado para estas situações" - com a União das Misericórdias e com a Fundação Gulbenkian e a Cáritas de Coimbra, entidades que descreveu como "credíveis", "para garantir de não há duplicações de apoios, que não há falta de coordenação".



O governante lembrou que já há cinco casas a ser reconstruídas e lembrou as facilidades concedidas aos proprietários para avançarem com as obras necessárias nos seus imóveis.



"Sim, os fundos estão coordenados no terreno", garantiu.