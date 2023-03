Ministro e bombeiros definem plano de prevenção dos incêndios rurais

O encontro de hoje, no qual participa também a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, é com as associações humanitárias dos bombeiros voluntários da Área Metropolitana de Lisboa.Ao nível do Plano de Recuperação e Resiliência estão disponíveis cerca de 20 milhões de euros para a área da Proteção Civil, dos quais 12,6 milhões de euros para a aquisição de veículos florestais, seis milhões de euros para a compra de equipamentos de proteção individual e um milhão de euros para a formação de 3.300 agentes de proteção civil (na sua maioria bombeiros).Segundo o Governo, através dos fundos comunitários estarão disponíveis adicionalmente 122 milhões de euros para investimento em equipamentos, infraestruturas e reforço da resiliência no domínio da Proteção Civil.