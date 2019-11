Ministro e presidente da autarquia falham intervenção de Snowden na Web Summit

Uma participação que decorreu sem quaisquer responsáveis políticos ou autarcas portugueses na sala, para não criar nenhum incidente diplomático com os Estados Unidos, que querem julgar o ativista e delator pela revelação de segredos diplomáticos.



O ministro da Economia e Fernando Medina só entraram na sala depois, e acabaram por subir ao palco para a inauguração do evento.



Convidada do jornalista da RTP, Daniel Catalão, Filomena Cautela acompanhou e comentou tudo em direto no Telejornal.