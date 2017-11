Ministro espera que legionella comece a "tender para zero"

RTP09 Nov, 2017, 15:40 / atualizado em 09 Nov, 2017, 15:48 | País

“Tal como sempre foi referido pela Direção-Geral da Saúde, nós estamos a ter um perfil de novos casos que acompanha aquilo que é a previsão e os casos têm vindo a diminuir a sua intensidade, o que faz supor que no período que nós estimamos que seja no dia 13 e 14, em que se finaliza o tempo admissível para o período de incubação, que esses casos comecem a tender para zero”, afirmou Adalberto Campos Fernandes em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros.



Segundo o ministro da Saúde, “até ao momento não tem havido nenhum desvio àquilo que tem sido a análise epidemiológica da DGS” e o Governo acredita que “essa tendência se acentuará”.



Três novos casos confirmados

“Temos 41 casos identificados como positivos, dois doentes já tiveram alta, dois infelizmente faleceram. E, dos restantes, estão cinco em cuidados intensivos e os restantes em internamento geral com sintomas de recuperação e de melhoria significativa”, frisou.Esta quinta-feira a Direção-Geral de Saúde confirmou a existência de três novos casos de legionella. Subiu assim para 41 o número de casos na sequência do surto no hospital de São Francisco Xavier. Todos os doentes infetados já tinham outras doenças crónicas e cinco permanecem internados em Unidades de Cuidados Intensivos.A DGS não avança com mais detalhes. No entanto, apesar do aumento de casos, as autoridades acreditam que o surto está controlado.O ministro da Saúde assegurou, em declarações à RTP, que os portugueses “podem confiar na eficácia e segurança do Serviço Nacional de Saúde”, apesar de admitir que “houve uma falha técnica” a provocar a contaminação dos doentes.Na terça-feira, o Ministério Público ordenou a abertura de um inquérito ao atual surto para eventual apuramento de responsabilidades.