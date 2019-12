Ministro garante que diques do Mondego aguentaram mais do que podiam

O Ministro do Ambiente garante que os diques aguentaram mais do que podiam, uma vez que o limite físico da obra foi largamente ultrapassado. João Pedro Matos Fernandes não comenta as críticas da Quercus, mas diz que a situação não foi mais grave, porque houve sempre trabalhos de manutenção.