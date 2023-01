Ministro justifica número reduzido de vagas hospitalares com contratação direta

"É preciso ter em conta que está em vigor um diploma legal até 31 de janeiro que permite aos hospitais fazerem a contratação direta dos profissionais que estão relacionados com as atividades do domínio da urgência", justificou Manuel Pizarro, em Coimbra, em declarações aos jornalistas.







O governante, que falava no final de uma visita ao Centro de Simulação Biomédica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, salientou que o diploma é de "natureza transitória" e que as 34 vagas hospitalares abertas respeitam a especialidades não relacionadas com as urgências.