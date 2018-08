Ministro manifesta "total confiança" na Proteção Civil e nos operacionais

Lusa05 Ago, 2018, 23:46 | País

"Queria apenas, neste momento, transmitir uma manifestação de total confiança e de total solidariedade nos milhares de operacionais dos bombeiros, da GNR, das Forças Armadas, de toda a estrutura de Proteção Civil, das entidades que têm cooperado no terreno" e sublinhar a "articulação exemplar com a Câmara Municipal de Monchique", afirmou Eduardo Cabrita, esta noite, na sede da Autoridade Nacional de Proteção Civil, em Carnaxide, Oeiras.

Segundo o governante, que falava durante uma conferência de imprensa, na qual foi feito o ponto de situação sobre as operações dos últimos dias, isto "reflete a capacidade que o sistema de Proteção Civil demonstrou ao longo destes dias de alerta especial em que se verificaram no país as temperaturas mais elevadas de que há registo em grande parte das estações meteorológicas do contingente".

Assim, acrescentou o ministro, "foi possível, num contexto de ocorrência de mais de seis centenas de incêndios rurais ao longo destes dias de alerta especial que, neste momento, as atenções estejam concentradas exclusivamente em dois pontos: em Marvão e, fundamentalmente, em Monchique".

Este fogo, que está ativo desde as 13:30 de sexta-feira, obrigou esta noite à retirada da população para o centro da vila, por questões de segurança, tendo a Proteção Civil admitido que possa haver casas ardidas.