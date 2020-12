Ministro ordena alargamento de inquérito a denúncias de violência no SEF

“A decisão tem por base as denúncias noticiadas este sábado pelo Diário de Notícias e, também, pelona sua edição de sexta-feira”, lê-se na nota da Administração Interna., acrescenta o comunicado.O DN revelou no final de novembro o caso de uma cidadã brasileira de 44 anos, que descreveu um “quotidiano de abuso e terror” no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto Humberto Delgado, “com ameaças, coações e agressões frequentes”.

O ex-comandante-geral da GNR Luís Francisco Botelho Miguel foi nomeado na última semana como novo diretor do SEF, tendo por missão dirigir a reestruturação do serviço e "assegurar a separação orgânica entre as funções policiais e as funções administrativas de autorização e documentação de imigrantes". A escolha mereceu críticas sindicais.

"O jeito que eles tratam as pessoas não é certo. Aquilo é uma cadeia. Tratam-nos por, mas o que somos mesmo é presos. Aliás, algumas pessoas que ali estiveram e que já tinham estado numa penitenciária disseram que aquilo é mil vezes pior do que a própria cadeia. Toda a gente tem medo, sabe que se reclamar pode apanhar", denunciava então a fonte do jornal.O titular da pasta da Administração Interna admitiu que a indemnização extrajudicial à família de Ihor Homeniuk fosse concretizada com maior rapidez.Ihor Homeniuk terá sido vítima das violentas agressões perpetradas por três inspetores do SEF, todos acusados de homicídio qualificado, com a alegada cumplicidade ou encobrimento de outros 12 inspetores. O julgamento do caso tem início marcado para 20 de janeiro.. Eduardo Cabrita considerou que a responsável "fez bem em entender dever cessar funções" e que não teria condições para liderar o processo de restruturação do organismo.O caso do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras motivou , na última noite, fortes críticas por parte do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que acusou o Governo de "incompreensível inação" e "fuga às responsabilidades".