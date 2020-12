Ministro pede inquérito urgente sobre incidentes com vacina em Évora

O ministro, “face aos incidentes ocorridos hoje (segunda-feira) no acompanhamento da distribuição de vacinas da covid-19 em Évora", entre a PSP e GNR, determinou a abertura de um inquérito urgente” pela IGAI, pode ler-se no comunicado divulgado pelo Ministério da Administração Interna.



Além disso, acrescentou a mesma nota, Eduardo Cabrita “solicitou à Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna informação sobre quais as regras de acompanhamento e desembaraçamento do trânsito definidas para concretizar essa distribuição”.



A TVI noticiou na última noite que “um conflito de interesses entre PSP e GNR acabou por impedir a saída da carrinha que está a fazer a distribuição da vacina na região sul do país”.



“É à GNR que cabe a segurança destas carrinhas em todo o país, mas a PSP de Évora teve outro entendimento, por considerar que é a sua área de jurisdição”, refere a notícia publicada na página de Internet daquela estação de televisão.



Segundo a notícia, “a PSP acabou por bloquear e impedir a saída da carrinha que transportava o fármaco. O conflito acabou por ser resolvido com uma escolta partilhada entre a GNR e a PSP”.



