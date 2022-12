Ministro Pedro Nuno Santos considera "graves" os "incidentes" no controlo de tráfego aéreo

"Claro que os incidentes que aconteceram são graves e sobre isso não há a menor duvida. A NAV está a tomar ações para as corrigir e garantir que no futuro não continuamos a ter esse tipo de falhas", disse o governante.

O ministro Pedro Nuno Santos falava aos jornalistas, em Sines, no distrito de Setúbal, à margem da assinatura do memorando de entendimento entre os parceiros que integram o Projeto H2Sines.RDAM, que consiste no desenvolvimento de um corredor logístico de Hidrogénio Verde que ligará, por via marítima, os portos de Sines e Roterdão.

"Essa é uma preocupação muito grande da NAV e que está identificada no relatório, mas obviamente a própria NAV quando os incidentes ocorreram começou logo a adotar ações para corrigir e garantir que isso não aconteça", acrescentou.