Ministro quer alargar competências do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas

O Ministro da Defesa quer reforçar e alargar a autoridade e as competências do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. O objectivo é entregar o comando operacional de toda a atividade militar. João Gomes Cravinho diz que conta com o apoio das chefias.