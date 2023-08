Foto: Manuel Almeida - Lusa

O ministro da Administração Interna conta visitar os bombeiros feridos e que continuam internados no Hospital Padre Américo, em Penafiel. José Luís Carneiro diz que dois foram operados e que estão bem.

Quatro bombeiros ficaram feridos no capotamento da viatura em que seguiam na Serra do Marão. As vítimas tiveram que ser desencarceradas e um dos bombeiros ficou em estado grave.