Ministro reconhece grande desigualdade de qualificações entre homens e mulheres

O relatório da Organização Internacional do Trabalho refere que as assimetrias de género no trabalho não tiveram alterações significativas nos últimos vinte anos.



O ministro do Trabalho e da Solidariedade esteve presente na apresentação deste relatório e referiu que Portugal é ainda um país com desigualdade de qualificações muito grande.



Sobre o emprego feminino em Portugal, Vieira da Silva diz que o país está a recuperar terreno.