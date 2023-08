Lusa

O ministro da Educação está satisfeito com a promulgação do diploma sobre contagem do tempo de serviço dos professores.



A luz verde do Presidente da República chegou esta manhã e já mereceu críticas dos professores que prometeram novos protestos.



João Costa prefere lembrar as conquistas do novo diploma.



Os professores prometem novas greves no início do ano letivo. já no próximo mês de setembro.