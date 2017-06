Ministro sublinha generosidade dos profissionais de saúde e setor social

Lusa 18 Jun, 2017, 18:35 | País

Adalberto Campos Fernandes visitou hoje vários hospitais do país que estão a dar apoio a feridos e vítimas dos incêndios, considerando que a prestação de cuidados "está a funcionar bem".

"Tudo aquilo que é da responsabilidade da prestação de cuidados do Serviço Nacional de Saúde (SNS) está a funcionar e está a funcionar bem e vamos aguardar que estas vítimas, algumas em situação mais difícil, possam estabilizar e vir a recuperar", declarou à agência Lusa.

O ministro da Saúde diz que tem recebido contactos de várias ordens profissionais ligadas à saúde, a disponibilizarem ajuda de profissionais, como a Ordem dos Enfermeiros e dos Médicos Dentistas, psicólogos ou assistentes sociais.

"Tem sido notável, ao longo do dia, a capacidade e generosidade da sociedade civil, das ordens profissionais, da União das Misericórdias Portuguesas. Queria sublinhar aquilo que é a riqueza maior deste país. Além da resposta pública, aquilo que tem sido a cooperação com o setor social, com as associações profissionais", afirmou.

Para Campos Fernandes, "é um privilégio trabalhar num país que gera respostas" deste tipo, "uma corrente de solidariedade que está a surtir bons resultados" para tentar minorar o "imenso sofrimento a que foi exposto um conjunto muito grande de portugueses".

O ministro elogia a atitude dos profissionais de saúde e do setor social, mas não se mostra surpreendido: "Só que não conhece o setor pode ficar surpreendido. Temos de sublinhar esta generosidade, de profissionais de saúde, de psicólogos, de assistentes sociais, do setor social, como a União das Misericórdias, que tem tido um papel importantíssimo".