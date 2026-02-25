Ministro terá tido "mini AVC". Miranda Sarmento permanece em observação no Hospital Santa Maria

O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, foi esta quarta-feira transportado para o Hospital de Santa Maria após uma indisposição.O ministro realizou exames, tendo sido descartada a possibilidade de um AVC.

O responsável máximo pelas Finanças portuguesas vai passar a noite em observação no Santa Maria.





Miranda Sarmento terá sofrido um acidente isquémico transitório (AIT), que é visto como um "mini AVC", um bloqueio temporário do fluxo de sangue ao cérebro que pode resultar em sintomas neurológicos."A Unidade Local de Saúde de Santa Maria confirma que", lê-se em comunicado da unidade., acrescenta o hospital.Miranda Sarmento deveria fazer esta quarta-feira o encerramento de uma iniciativa do Banco do Fomento, mas não compareceu. A agenda foi entretanto cancelada.