Ministro terá tido "mini AVC". Miranda Sarmento permanece em observação no Hospital Santa Maria
O Hospital de Santa Maria confirmou, em comunicado, que foi descartada a possibilidade de um acidente vascular cerebral. A meio da tarde a RTP apurou ter-se tratado de um acidente isquémico transitório (AIT), também chamado de mini AVC.
O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, foi esta quarta-feira transportado para o Hospital de Santa Maria após uma indisposição.
O governante permanecia a meio da tarde em observação naquele hospital de Lisboa. O ministro realizou exames, tendo sido descartada a possibilidade de um AVC.
Miranda Sarmento terá sofrido um acidente isquémico transitório (AIT), que é visto como um "mini AVC", um bloqueio temporário do fluxo de sangue ao cérebro que pode resultar em sintomas neurológicos.O responsável máximo pelas Finanças portuguesas vai passar a noite em observação no Santa Maria.
"A Unidade Local de Saúde de Santa Maria confirma que o Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, deu entrada na Urgência Central do Hospital de Santa Maria na manhã desta quarta-feira, na sequência de uma indisposição", lê-se em comunicado da unidade.
"O ministro das Finanças realizou exames que descartaram o cenário de um Acidente Vascular Cerebral, mantendo-se em observação por precaução", acrescenta o hospital.
Miranda Sarmento deveria fazer esta quarta-feira o encerramento de uma iniciativa do Banco do Fomento, mas não compareceu. A agenda foi entretanto cancelada.
