Ministro vê moderação na reorganização de urgências pediátricas

No caso do Hospital de Loures, Manuel Pizarro assume que prometeu ao presidente da Câmara que vai procurar encontrar uma solução que permita que o serviço volte a funcionar durante os fins de semana.É também esta a convicção do autarca de Loures, Ricardo Leão, que diz acreditar na palavra dada pelo ministro.O presidente da Câmara de Loures adianta também que está prevista para esta terça-feira uma reunião entre os autarcas dos quatro municípios servidos pelo Hospital Beatriz Ângelo. O objetivo é discutir soluções para as dificuldades na resposta aos utentes.

A Direção Executiva do SNS anunciou na segunda-feira o encerramento deste serviço em quatro hospitais, durante a noite e também aos fins de semana.Manuel Pizarro desvaloriza as críticas de autarcas a este plano, que reduz a oferta aos utentes.O ministro também disse compreender a contestação de autarcas, perante o fecho das urgências pediátricas no período noturno e aos sábados e domingos.A Associação de Administradores Hospitalares classifica, por sua vez, o plano para as urgências de pediatria como a reorganização possível.O presidente da Associação, Xavier Barreto, diz à Antena 1 que, face à escassez de médicos especialistas, estes encerramentos são inevitáveis.