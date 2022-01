Miocardites ocorrem 60 vezes mais em não vacinados

As miocardites são 60 vezes mais frequentes e graves em crianças infetadas com Covid-19 do que nas vacinadas. A Direção-Geral de Saúde insistiu que a vacinação contra a Covid-19 é segura e eficaz em idade pediátrica e sublinhou que as reações adversas são raras.