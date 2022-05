Mira antecipa serviço de prevenção ao afogamento aos banhistas nas praias

A vigilância balnear já está a ser assegurada desde o dia 01 aos banhistas da Praia de Mira e da Praia do Poço da Cruz, no âmbito do protocolo celebrado em parceria entre a autarquia e a Associação de Nadadores Salvadores de Mira (ADAMASTOR).

Trata-se de um serviço que é feito todos os anos, "umas semanas antes da época balnear e umas semanas depois da época balnear, para se assegurar alguns serviços de prevenção", disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida.

"Não é um serviço como na época balnear, em que temos 30 nadadores-salvadores, é apenas um serviço de prevenção", sublinhou.

O Serviço de Prevenção ao Afogamento começou no dia 01 devido ao "bom tempo" que leva muitas "pessoas à praia".

O facto de estarem "estas altas temperaturas fez com que se acelerasse esta intervenção, porque tem estado muito bom tempo e é o bom tempo que faz com que as pessoas procurem a praia e também leve a Câmara a ter este serviço pronto mais cedo", explicou o autarca.

Considerando estes fatores, a prevenção vai ser feita com uma moto-quatro cedida pelo município, em que "dois/três nadadores-salvadores vão vigiando e fazendo prevenção".

Durante o período oficial da época balnear, a segurança dos banhistas é assegurada pelos meios tradicionais, em articulação com o Instituto de Socorro a Náufragos.

A Praia de Mira viu confirmada na listagem de 2022 o estatuto de recordista do galardão Bandeira azul, sendo a única zona balnear do mundo a receber, sem interrupções, a Bandeira que todos os anos distingue a qualidade das praias, no âmbito do Programa Bandeira Azul.

A Praia de Mira conquistou o galardão Bandeira Azul pelo 36.º ano consecutivo e a praia do Poço da Cruz pelo 16.º ano consecutivo.

"Para nós é um grande orgulho e responsabilidade. Estamos a trabalhar em tudo o que é necessário para assegurarmos o início da época balnear com toda a segurança e com tudo preparado para receber" os banhistas, frisou.

A Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) que atribui a bandeira azul é "um dos galardões mais exigentes" para a sua atribuição, com "critérios e um grau de exigência muito elevado".

"Também nos orgulha muito, porque cumprimos quase todos os critérios no máximo da pontuação", concluiu.