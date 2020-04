Mira cede alojamento a pessoal médico e cria 200 camas de retaguarda

No âmbito do plano de contingência do município para a covid-19, a autarquia liderada por Raul Almeida chegou também a acordo com a Casa da Sagrada Família, na Praia de Mira, para utilização das instalações em regime de isolamento e acompanhamento clínico de doentes infetados.

"O município higienizou e instalou cem camas no pavilhão municipal com a finalidade de receberem, temporariamente, pessoas não contaminadas com covid-19 provenientes de lares e IPSS do concelho", confirmou o autarca à agência Lusa.

Raul Almeida disse ainda que os "bungalows da praia estão disponíveis para profissionais de saúde que necessitem de ficar em isolamento", acrescentando que o município passa assim a dispor de 200 camas de retaguarda.

"Com esta iniciativa, ficam criados recursos importantes, prontos a utilizar, que podem ser muito importantes numa altura em que o país atravessa estado de emergência, podendo esta necessidade surgir a qualquer momento", conclui o autarca.

Segundo dados oficiais, até agora existe apenas um caso confirmado por infeção com covid-19 no concelho de Mira.

A autarquia criou um grupo de trabalho para acompanhar em permanência a evolução da situação, que está em contacto permanente com a Autoridade de Saúde, GNR, Proteção Civil, Bombeiros, Juntas de Freguesia, Agrupamento de Escolas, IPSS e demais entidades parceiras.

Lançou ainda uma campanha de desinfeção de lugares públicos, como multibancos, farmácias ou correios, limitou o acesso às praias para evitar aglomerações e criou uma plataforma digital designada como Mercado Local (http:mercadolocal.mira.pt), que agrupa espaços comerciais e de serviços que continuam a funcionar durante o estado de emergência, iniciativa da câmara municipal.

