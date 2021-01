Mira encerra frente marítima e passadiços

A medida surge na sequência do novo confinamento geral e após a Comissão Municipal de Proteção Civil de Mira se ter reunido.

"A decisão vem no seguimento do Conselho de Ministros extraordinário, realizado no dia 18 de janeiro, e onde foi determinado que os presidentes das Câmaras Municipais deveriam limitar o acesso a locais de grande concentração de pessoas - como as frentes marítimas ou ribeirinhas, assim como sinalizar a proibição de uso de bancos de jardim, parques infantis e equipamentos desportivos", refere uma nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa.

Todas estas medidas, reforça o comunicado, "tiveram o apoio inequívoco das entidades que compõem a comissão de proteção civil".

"Atravessamos um momento muito difícil e tomamos as medidas que são possíveis dentro das nossas competências. Por isso, decidimos proibir a circulação nos passadiços norte e sul na Praia de Mira, bem como o acesso pedonal à marginal, porque são locais que principalmente ao fim de semana tem muita procura", diz o presidente da Câmara de Mira, Raul Almeida, citado na nota de imprensa.

O município decidiu ainda pela limitação de pessoas nas cerimónias fúnebres (quer nas capelas/igrejas, quer nos cemitérios), nas quais passa apenas a ser permitida a presença de familiares diretos.

As feiras e mercados poderão continuar a realizar-se, mas limitadas à venda de produtos alimentares e os equipamentos desportivos, parques infantis e equipamentos culturais mantêm-se encerrados.

Raul Almeida apela aos cidadãos para que "se cumpram as regras e apenas se desloquem dentro do estritamente necessário para a sua vida normal".

"Todos temos que remar para o mesmo lado", concluiu.

