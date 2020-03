Miranda do Corvo cria Estrutura de Apoio Social de Emergência

"Esta estrutura irá assegurar o fornecimento de compras, de bens essenciais e medicação (aquisição e entrega) no domicílio dos mirandenses que vivam isolados/sozinhos em situação de fragilidade, em especial idosos ou famílias com filhos portadores de deficiência a seu cargo", refere a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

O Plano Municipal de Assistência Social de Emergência prevê o reforço do número de refeições fornecidas através das cantinas sociais da Santa Casa da Misericórdia de Miranda do Corvo e da Fundação ADFP, e o reforço financeiro dos apoios concedidos ao abrigo do Fundo de Emergência Social.

"Ao mesmo tempo, e no âmbito da Ação Social Escolar, serão fornecidas refeições escolares aos alunos de todos os níveis de ensino beneficiários do Escalão A", acrescenta o comunicado.

A Câmara de Miranda do Corvo abriu ainda uma conta corrente com estabelecimentos comerciais do concelho para assegurar as condições para fornecimento imediato de bens alimentares e outros de primeira necessidade, a famílias em situação de fragilidade socioeconómica.

Segundo o presidente da autarquia, Miguel Baptista, o plano não é um "documento fechado e, como tal, certamente irá ser adaptado face ao evoluir da situação".

No pacote de medidas sociais consta também uma redução extraordinária de 50% das tarifas fixas de abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, bem como de 50% no primeiro escalão de consumo para todos os clientes, que já tinha sido decidida no domingo, em reunião extraordinária da Câmara.

Para apoiar a equipa de Apoio Social de Emergência, o município passou a disponibilizar uma Linha de Apoio Social com o número 239530318, que irá funcionar de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 16:00.

"São medidas excecionais que pretendem responder às situações de emergência social criadas pelo surto epidémico de Covid-19", disse o presidente da autarquia, Miguel Baptista.

Além da Linha de Apoio Social, o concelho de Miranda do Corvo dispõe ainda de mais dois pontos de contacto com parceiros estratégicos da intervenção social: Centro de Saúde de Miranda do Corvo e Serviço Local de Segurança Social.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.

Dos casos confirmados, 553 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela DGS assinala 5.067 casos suspeitos até hoje, dos quais 351 aguardavam resultado laboratorial.

Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

De acordo com o boletim, há 6.852 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Atualmente, há 24 cadeias de transmissão ativas em Portugal, mais cinco do que na terça-feira.

A Assembleia da República aprovou hoje o decreto de declaração do estado de emergência que lhe foi submetido pelo Presidente da República com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas desde segunda-feira e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

O Governo também anunciou o controlo de fronteiras terrestres com Espanha, passando a existir nove pontos de passagem e exclusivamente destinados para transporte de mercadorias e trabalhadores que tenham de se deslocar por razões profissionais.

O Governo declarou na terça-feira o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.