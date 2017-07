Misericórdias desdramatizam críticas de autarcas como "coisas da política"

Lusa 03 Jul, 2017, 18:25 | País

"Vejo as críticas com muita tranquilidade. A União das Misericórdias não pediu o dinheiro, foram as pessoas que organizaram o concerto que nos perguntaram se queríamos ser os fiéis depositários desse dinheiro", afirmou Manuel Lemos, presidente da União das Misericórdias Portuguesas, após uma audiência, no Palácio de Belém, em Lisboa, com o chefe do Estado.

Para Manuel Lemos, o importante é a União das Misericórdias responder à confiança das pessoas.

"O resto são coisas da política. Isso passa, não interessa nada", concluiu.

Manuel Lemos defende ser necessário dar uma resposta rápida aos problemas das populações e foi isso que transmitiu ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando que a prioridade é apoiar a recuperação das habitações de pessoas que viviam na zona de Pedrógão Grande e concelhos limítrofes.

E espera trabalhar com as câmaras da zona afetada pelos incêndios que fizeram 64 mortos, mais de 250 feridos e destruiu 500 casas, "no apoio às pessoas", pedindo, por exemplo, a simplificação de processos às autarquias.

"Temos que chegar a setembro com obra feita e ajudar as pessoas a terem as suas casas e, na medida do possível, recuperar a normalidade das suas vidas e prestar conta de todo o cêntimo que gastámos", acrescentou.

Na semana passada, Valdemar Alves, presidente da câmara de Pedrógão Grande, disse ter encarado como "uma ofensa" ter sido "entregue o dinheiro ao presidente da União das Misericórdias".

"O dinheiro não é da União das Misericórdias, é das pessoas, é do povo que o deu", disse o autarca, para quem "é ilegítimo" ter sido entregue a verba dos donativos dos portugueses à União das Misericórdias.