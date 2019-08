Missão da marinha consegue sondar 45 mil km quadrados de fundo submarino

A Marinha Portuguesa acrescentou mais 45 mil quilómetros quadrados ao projeto do mapeamento do mar Português.



São 6 milhões de campos de futebol de fundo do mar de onde se conhecia, até agora, pouco mais do que a superfície.



A plataforma continental portuguesa tem atualmente um milhão e 800 mil quilómetros quadrados. A proposta pretende que seja alargada para o dobro.



O conhecimento detalhado dos fundos marinhos, segundo a marinha, serve também para garantir o desenvolvimento sustentável e a proteção do oceano.