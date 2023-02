Missão humanitária organizada pela Ordem dos Médicos parte sexta-feira para a Ucrânia

Vitalii Hnidyi - Reuter

Uma equipa com quatro médicos, dois portugueses e duas luso-ucranianas, parte na sexta-feira para a Ucrânia numa missão humanitária sobre transporte de doente crítico organizada pela Ordem dos Médicos (OM) com o apoio do Ministério da Saúde.