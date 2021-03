Missas com a presença de fiéis voltam a realizar-se na próxima segunda-feira

No entanto, há regras apertadas para as celebrações religiosas relativas à Páscoa e as procissão devem ser evitadas. Quanto às festas de casamentos e batizados, o plano de desconfinamento apresentado pelo governo prevê que voltem a ser celebrados a 19 de abril ainda, que com lotação limitada.