MNE anuncia voos de repatriamento sem adiantar datas

Augusto Santos Silva não detalhou a data dos voos mas garantiu o apoio às comunidades portuguesas residentes no estrangeiro.





O ministro dos Negócios Estrangeiros pediu ainda desculpa e muita paciência pelos incómodos causados pela suspensão dos voos de e para Moçambique a partir de segunda-feira.



"A única coisa que agora mais peço é muita paciência, visto ter sido uma decisão [suspensão dos voos] muito repentina, porque as notícias do aparecimento de uma nova variante são da semana passada e foi preciso a União Europeia agir imediatamente, portante, peço paciência e desculpa por todos os incómodos desta decisão", disse o governante.



Augusto Santos Silva, que falava aos jornalistas à entrada para a atribuição do Prémio Manuel António da Mota, no Porto, sublinhou que o Governo vai realizar voos de repatriamento para quem está em Moçambique e quer regressar a Portugal e vice-versa.



Os voos de e para Moçambique vão ser suspensos a partir das 00:00 de segunda-feira, 29 de novembro, anunciou na sexta-feira o Ministério da Administração Interna (MAI), impondo ainda quarentena a passageiros oriundos de um conjunto de países africanos.



A decisão de suspensão dos voos surge no seguimento das preocupações e medidas de contenção na União Europeia suscitadas pela deteção de uma nova variante, na África do Sul, potencialmente mais infecciosa, que a Organização Mundial de Saúde (OMS) denominou Ómicron.



"Agora o que vamos fazer é organizar voos, ou seja, promover a realização dos voos necessários para que cidadãos portugueses ou europeus e residentes em Moçambique que tenham de regressar a Portugal o possam fazer e, inversamente, cidadãos moçambicanos residentes em Portugal que queiram regressar ao seu país", explicou.



O ministro adiantou que o Governo vai fazer com que estes voos sejam realizados o "mais rapidamente possível", nomeadamente nos próximos dias, acrescentando quem a partir do momento em que disponha dos planos e programas referentes a estes voos, torná-los-á públicos.



Por esse motivo, além de desculpa e paciência, Augusto Santos Silva pediu serenidade, referindo que é sempre favorável para que as coisas se organizem da melhor maneira possível.



O ministro aproveitou ainda a ocasião para destacar a "total transparência" com que a África Austral, nomeadamente a África do Sul, tem agido em todo o processo, tendo informado "imediatamente" a detenção de uma nova variante.