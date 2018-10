MNE timorense submetido a cirurgia devido a problema cardíaco -- fonte diplomática

Lusa02 Out, 2018, 16:14 | País

A fonte explicou que Babo, 52 anos, se sentiu mal durante uma visita a Nova Iorque, onde se encontrava em representação de Timor-Leste para participar na 73.ª reunião anual da Assembleia-Geral das Nações Unidas.

Isso obrigou a que fosse substituído na sua intervenção pela embaixadora timorense, Milena Pires.

O chefe da diplomacia, que poderá ter que passar até dois meses em recuperação nos Estados Unidos, antes de regressar a Timor-Leste, acabou por ser hospitalizado tendo sido detetado um problema cardíaco que obrigou à intervenção de hoje.

"A operação poderá demorar até seis horas e está a decorrer desde o início da manhã [hora local]", confirmou a fonte.

Uma fonte do executivo confirmou que, até que o ministro recupere, as suas funções serão assumidas pelo atual ministro de Estado na Presidência do Conselho de Ministros, Agio Pereira, que já está a assumir interinamente várias pastas porque alguns membros do Governo ainda não tomaram posse, incluindo o número dois dos Negócios Estrangeiros.

Fonte diplomática portuguesa confirmou à Lusa que apesar da ausência de Babo se mantém agendada, como prevista, a deslocação a Timor-Leste da secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (SENEC) portuguesa, Teresa Ribeiro, esperada em Díli no sábado.

Teresa Ribeiro tem previsto a visita a Díli para, entre outros aspetos, negociar o novo Programa Estratégico de Cooperação (PEC) de Portugal com Timor-Leste para o período de 2018-2022, que substituirá o que terminou em final de 2017 e foi alargado devido à situação política em Timor-Leste, dado que o país teve eleições antecipadas.

Vários elementos do PEC foram discutidos na semana passada durante uma visita do vice-presidente do instituto Camões, Gonçalo Teles Gomes, a Timor-Leste, durante a qual se reuniu com vários membros do executivo.

Entre os contactos, destaca-se a reunião com a ministra de Educação, Juventude e Desporto, Dulce de Jesus Soares, que, segundo o Camões, "reiterou o seu interesse em contar com o apoio de Portugal na área da Educação, designadamente, do ensino da língua portuguesa".

Timor-Leste tem sido dos principais beneficiários da Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) concedida por Portugal, tendo, em 2017, cerca de 80% do valor global sido dedicado ao setor da Educação, destaca o instituto português.

O vice-presidente do Camões foi ainda recebido pelo secretário de Estado da Arte e Cultura, Teófilo Caldas, e pelo Secretário de Estado para a Comunicação Social, Merício Juvenal dos Reis "Akara", que, "referindo a importância estratégica da cooperação entre os dois países, solicitaram a continuidade dos projetos em curso e possibilidade de alargamento a outras áreas, dentro das respetivas tutelas".