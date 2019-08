Mobilizados mais militares para transporte de combustível

Foto: Mário Cruz - Lusa

O presidente da Associação, António Lima Coelho, espera que o Governo não chame todos os operacionais que receberam formação, pois isso poderá comprometer a missão das Forças Armadas, que diz ser o apoio à população, resgate e salvamento em caso de catástrofe nacional.



António Lima Coelho diz ainda ter conhecimento de que estão a ser mobilizados e colocados de prevenção elementos sem formação suficiente e competência para conduzir camiões-cisternas.



No entanto, os militares cumprirão todas as missões para as quais forem convocados.