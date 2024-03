ModaLisboa começa a mostrar últimas tendências

Com moderação do apresentador Rui Maria Pego, os dois debates que abrem esta edição da ModaLisboa abordam oportunidades de investimento concertado e sustentável, e a intersecção entre Moda e herança cultural.As apresentações das coleções têm início na sexta-feira com os finalistas do concurso Sangue Novo, e prosseguem até domingo com marcas e criadores como Decenio com a Molnm, da designer Matilde Mariano, Luís Carvalho, Dino Alves, Ivan Hunga Garcia, João Magalhães, Carlos Gil, Buzina, Lion of Porches com Paatiff (José Sobral), Luís Buchinho, Portuguese Soul, Ricardo Andrez, Gonçalo Peixoto, Filipe Cerejo, Arndes, DuarteHajime, Béhen, It’s the fit not the brand, Valentim Quaresma e Kolovrat. Serão também mostradas as coleções de Darja Donezz, Omelia e Nadya Dzyak.A 62.ª edição da ModaLisboa decorre sob o tema “For Good” e é coorganizada pela Associação ModaLisboa com a Câmara Municipal de Lisboa.