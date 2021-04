ModaLisboa desfila online em mais uma edição

Está na moda, realizar eventos através da internet, por causa da pandemia. O mais recente é a Moda Lisboa, que desfila hoje para mais uma edição. No ano passado, o evento foi um misto, entre presencial e online. Mas, desta vez, as passerelles só vão poder ser vistas através do ecrã, de modo 100% virtual.