ModaLisboa mostra impacto da indústria no futuro

Além dos desfiles, a programação conta com várias atividades de entrada livre. Logo no primeiro dia, já esta quinta-feira, pode assistir a palestras com entrada gratuita sobre o capital na sua vertente social e cultural. O registo obrigatório é feito através do site oficial do evento.



Ao longo da tarde de 7 de março, no CAM – Centro de Arte Moderna Gulbenkian, é possível assistir a três conversas intimistas entre designers e artistas - Adriana Proganó com Diogo Mestre, João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira com Marta Gonçalves e Mikhail Karikis com Lidija Kolovrat. As sessões, denominadas Diálogos, promovem a partilha de experiências artísticas, na interseção entre a Moda e as Artes Visuais. Cada conversa terá duração de 30 minutos.



A tarde termina com a apresentação da coleção outono/inverno de Constança Entrudo, na Sala Estúdio do CAM. Second Best retrata a obsessão da sociedade com vencedores e perdedores, celebrando o segundo lugar tantas vezes desvalorizado através da utilização materiais de segunda qualidade.



De sexta até domingo, no Pátio da Galé, a instalação artística do MODAPORTUGAL by CENIT/ANIVEC - “A teia que nos une” - também vai estar aberta ao público para transmissão em direto dos desfiles e de outros conteúdos relacionados com a preservação das técnicas artesanais, a durabilidade, a sustentabilidade e a tecnologia.



O livestream dos desfiles também pode ser acompanhado através das plataformas digitais da ModaLisboa e da RTP.





Esta edição, que decorre sob o tema CAPITAL, arranca com as “Fast Talks”, no MUDE, focada no impacto social, cultural e ambiental da indústria da Moda. No primeiro dia, há um "workshop" com o empresário e ativista da sustentabilidade Matteo Ward, prosseguindo com dois painéis de debates e terminando com a exibição de dois episódios da série “Junk”, uma reflexão “sobre as consequências da sociedade de consumo”.