Monchique: Contas aos prejuízos

“O Governo está desde sexta-feira passada (…) a fazer o levantamento de todos os prejuízos que ocorreram na região. Não apenas no concelho de Monchique, mas também em dois concelhos limítrofes, em várias áreas que necessitam de atenção. A mais significativa, obviamente, tem a ver com as habitações”, afirmou.



Segundo o ministro adjunto, “neste momento há cerca de 33 habitações permanentes que foram afetadas pelos incêndios. É preciso tratar dos realojamentos de emergência destas pessoas”.



Em termos da agricultura, Siza Vieira revelou que “houve algumas explorações agrícolas, sobretudo no concelho de Silves, que ficaram afetadas. E estamos a tratar do apoio à recomposição desse potencial agrícola afetado”.



“Temos empresas turísticas que vão ter perda de receita, porque vivem muito do turismo de natureza. E é preciso apoiar o fundo de maneio, a tesouraria destas empresas num contexto de quebra de receitas”.



O governante recorda que também é necessário não esquecer “o território rural”.



“Temos de tratar, desde já, como forma de emergência da estabilização das encostas, da consolidação dos taludes das linhas de água. E temos que despois pensar a mais longo prazo”, realçou.



O objetivo é evitar “aquilo que não conseguimos fazer depois dos incêndios de 2003 e 2004”.



O ministro Adjunto explicou ainda que as famílias atingidas vão poder recorrer ao programa "Porta Aberta", que prevê não só o realojamento de emergência, como ajuda no financiamento para a reconstrução.