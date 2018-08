Monchique espera meios aéreos e activou o plano de emergência

Foto de Filipe Farinha/Lusa

É em Monchique que lavra o maior incêndio ativo neste momento no país. De acordo com a página da Proteção Civil na Internet, o fogo mobiliza 646 operacionais apoiados por 178 veículos.



O autarca falou de madrugada em duas frentes de fogo ativas.



As populações das localidades de Taipas e Foz do Carvalhoso foram retiradas das casas por precaução.



Os habitantes destas zonas passarão a noite numa escola de Monchique.



Rui André disse que espera o apoio de meios aéreos ao raiar do dia.



O autarca desabafou ainda que um dos problemas é a falta de políticas de ordenamento do território eficazes.