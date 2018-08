Monchique. Incêndio mobiliza mais de 200 bombeiros e nove meios aéreos

RTP03 Ago, 2018, 14:48 / atualizado em 03 Ago, 2018, 15:12 | País

O Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro indica que as chamas deflagraram pelas 13h30 na zona da Perna da Negra. O incêndio é considerado “complexo”, dado que “há muito vento” os acessos “são difíceis”.



Às 14h30 a Proteção Civil não dispunha ainda de informações sobre eventuais riscos para pessoas ou bens. A prioridade era então “posicionar os meios”.



Face às temperaturas elevadas que se fazem sentir no país, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera alargou o aviso vermelho para 11 distritos até à tarde de domingo.



A Autoridade Nacional de Proteção Civil estendeu, por sua vez, o estado de alerta especial para os meios de combate a incêndios aos distritos do Porto, Leiria, Aveiro, Braga, Viana do Castelo e Coimbra.



O dispositivo nacional de combate a fogos abrange este ano 56 meios aéreos, perto de 11 mil operacionais e mais de três mil meios terrestres.



(em atualização)