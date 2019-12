Mondego. Governo defende soluções naturais para controlar as cheias

A Ordem dos Engenheiros defende que sem a construção da barragem de Girabolhos vai ser muito difícil travar a repetição de cheias no Mondego.



O projeto integrava um conjunto de dez novas barragens do Programa Nacional lançado pelo Governo de José Sócrates. Mas a construção foi cancelada em 2016 numa decisão que o ministro do Ambiente volta a defender.



No primeiro governo de António Costa, e com a concessão já entregue à Endesa, o ministro do ambiente Matos Fernandes justificou a decisão de cancelar Girabolhos com critérios jurídicos, financeiros, expetativas dos municípios, metas das energias renováveis e descarbonização da economia portuguesa.



Mas para o presidente da secção regional do Centro da Ordem dos Engenheiros as últimas cheias mostraram o erro da decisão política.



Com caudais cada vez mais elevados devido às alterações climáticas a Ordem dos Engenheiros entende que a Barragem da Aguieira, apesar de bem gerida no controlo de cheias, já não "tem capacidade" para regularizar o Mondego.