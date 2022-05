Monkeypox. Mais 16 casos confirmados em Portugal

A maioria das infeções foram notificadas, até à data, em Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de casos nas regiões Norte e Algarve, refere o comunicado emitido hoje pela Direção Geral da Saúde.







Os casos identificados mantêm-se em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis.







A informação recolhida através dos inquéritos epidemiológicos está a ser analisada para contribuir para a avaliação do surto a nível nacional e internacional, refere a Direção Geral da Saúde.







A DGS aconselha a que os indivíduos que apresentem erupção cutânea, lesões ulcerativas, gânglios palpáveis, eventualmente acompanhados de febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço, devem procurar aconselhamento clínico. “Ao dirigirem-se a uma unidade de saúde, deverão cobrir as lesões cutâneas”, refere a entidade em comunicado.



Reforçam-se as medidas a implementar perante sintomas suspeitos, devendo os doentes abster-se de contacto físico direto com outras pessoas e de partilhar vestuário, toalhas, lençóis e objetos pessoais enquanto estiverem presentes as lesões cutâneas, em qualquer estadio, ou outros sintomas.