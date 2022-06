Monkeypox. Número de casos confirmados em Portugal sobe para 153

A DGS adianta, em comunicado, que a maioria das infeções detetadas pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge se situa em Lisboa e Vale do Tejo. Há também registos de casos na Região Norte e no Algarve.

"Todas as infeções confirmadas são em homens entre os 19 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos", indica a Direção-Geral da Saúde, para acrescentar que os casos identificados se "mantêm em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis".A informação recolhida através dos inquéritos epidemiológicos está a ser analisada para contribuir para a avaliação do surto a nível nacional e internacional.



No domingo, a Organização Mundial da Saúde deu conta de um total de 780 casos infeção pelo vírus Monkeypox - confirmados em laboratório - em 27 países onde esta doença não é endémica. Todavia, o número estará "provavelmente subestimado".

O Monkeypox, da família do vírus que causa a varíola, é transmitido de pessoa para pessoa por contacto próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados.

A DGS divulgou recentemente uma orientação que define a abordagem clínica e epidemiológica dos casos de infeção humana por vírus Monkeypox: as situações suspeitas devem ser rapidamente referenciadas para observação médica e os contactos assintomáticos podem manter rotinas diárias, não necessitando de isolamento.

O período de incubação varia entre cinco e os 21 dias, sendo em média de seis a 16 dias.Esta é a primeira vez que é detetado em Portugal um surto do vírus VMPX.





c/ Lusa