Monkeypox. Surto em aparente fase de abrandamento

"Desde 21 de outubro não foram reportados novos casos confirmados em Portugal", totalizando 944 desde o dia 03 de maio, quando foi detetada a presença do vírus no país, com a confirmação laboratorial de cinco casos de infeção humana pelo vírus Monkeypox (VMPX).

A autoridade de saúde refere numa nota publicada no `site` que, "perante a diminuição do número de novos casos reportados, bem como o facto de o surto estar aparentemente numa fase de abrandamento", o relatório semanal sobre o VMPX passará a ter uma periodicidade quinzenal, "podendo a mesma vir a ser reajustada de acordo com a evolução do surto".

Desde o início da disponibilidade de vacinas, a 16 de julho, até 23 de outubro, já foram vacinados no contexto de vacinação pós-exposição 918 pessoas.

Dos dados reportados pelas regiões, até 19 de outubro foram ainda vacinadas 325 pessoas em contexto de vacinação preventiva.

A Comissão Europeia, através da agência HERA, está a promover novas doações aos Estados Membros, considerando ser pertinente manter as ações de diagnóstico precoce, isolamento, rastreio e seguimento eficaz de contactos, apoiadas pelas estratégias de vacinação preventiva e pós-exposição.

"Em Portugal, pretende-se reforçar a vacinação visando a redução das cadeias de transmissão e o controlo do surto", refere a Direção-Geral da Saúde.