Monkeypox. Vírus original é da África Ocidental

Portugal tem 14 casos de varíola dos macacos. Questionada sobre a origem destas infeções ontem à noite na TVI, a diretora geral da saúde esclareceu que o vírus original é do ocidente de África, mas não há relação estabelecida entre os focos já detetados no continente africano.