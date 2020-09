Monsaraz. Presidente da ARS diz que anomalias em lar estão a ser corrigidas

O presidente da ARS do Alentejo diz que as anomalias que houve no lar de Reguengos de Monsaraz na primeira vaga de COVID-19 estão a ser corrigidas naquele lar, como em todos os do país. Ouvido na Comissão parlamentar de Saúde, José Robalo garantiu que o Lar onde morreram 18 utentes tinha um plano de contingência .