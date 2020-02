Monstra faz 20 anos

20 anos de Monstra e os filmes que marcaram a história do festival





A retrospetiva dedicada aos 20 anos do Monstra inclui filmes para Pais e Filhos, longas e curtas-metragens dos países que foram homenageados pelo festival ao longo dos anos.







O público poderá rever obras como "Canção do Mar", filme de 2014 realizado por Tomm Moore e que esteve nomeado para os Annie Awards e para os Óscares na categoria de Melhor Longa de Animação; "Tia Hilda" de Jacques-Remy Girerd e Benôit Chieux; "O Rapaz Fantasma" da dupla francesa Alain Gagnol e Jean-Loup Felicioli; "A Ganha-Pão" realizado por Nora Twomey; "A Minha Vida de Courgette" de Claude Barras; o filme espanhol "Chico e Rita" realizado por Fernando Trueba, Javier Mariscal e Tono Errando; "Uma Noite numa Cidade" de Jan Balei; o premiado filme japonês "Miss Hokusai" realizado por Keiichi Hara; ou "Noiva Cadáver" de Tim Burton, cujas marionetas podem ser vistas atualmente no Museu da Marioneta.





O Festival Monstra realiza-se no Cinema São Jorge, Cinema City Alvalade, Cinema Ideal e Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema e as sessões Monstrinha, para escolas, têm lugar em mais de 50 escolas e auditórios da grande Lisboa.