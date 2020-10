Montalegre. Subiu para 37 o número de pessoas infetadas, 23 são idosos

O número infetados com Covid-19 no Lar em Bragança mais do que duplicou em 24 horas. São agora 109, mais 53 do que ontem e ainda se aguardam mais resultados. Em Montalegre, depois dos resultados dos testes, são já 37 os infetados. A maioria são também idosos de um lar.